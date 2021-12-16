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Bursa'daki cinayetin sanığı yargılanıyor

Bursa'daki cinayetin sanığı yargılanıyor
AA / Elif Özlem Çelikler - Haberler | Güncel

Bursa'da bir kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı olaya ilişkin davanın görülmesine devam edildi.

BURSA (AA) - Bursa'da bir kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı olaya ilişkin davanın görülmesine devam edildi.

Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Mehmet K, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını veren cumhuriyet savcısı, sanık Mehmet K'nin "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından, sanığın olay gecesi evinde kaldığı Kenan G'nin ise "suçluyu kayırma", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından cezalandırılmasını istedi.

Söz verilen sanık Mehmet K, suçlamaları kabul etmedi.

Sanık avukatının mütalaaya karşı süre talebini kabul eden mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

Nilüfer ilçesinde geçen yıl 20 Ocak'ta Mehmet K, aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle sorun olduğu belirlenen Yıldıray Danışmanoğlu ile Nejdet Namık Y'yi pompalı tüfekle yaralamıştı. Başından vurulan Danışmanoğlu, kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti. Cinayet anı ise çevredeki güvenlik kameralarına yansımıştı.

AA / Elif Özlem Çelikler - Son Dakika Haberleri

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