Bursa'daki cinayetin 10 yıl sonra yakalanan zanlısı beraatını talep etti
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Bursa'daki cinayetin 10 yıl sonra yakalanan zanlısı beraatını talep etti

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 2009 yılında bıçaklayarak öldürdüğü kadının cesedini yaktığı iddiasıyla tutuklanan sanık Bülent Çiftçioğlu, beraatını talep etti.

Bursa'daki cinayetin 10 yıl sonra yakalanan zanlısı beraatını talep etti
03.07.2020 16:11 | Son Güncelleme: 03.07.2020 16:15

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 2009 yılında bıçaklayarak öldürdüğü kadının cesedini yaktığı iddiasıyla tutuklanan sanık Bülent Çiftçioğlu, beraatını talep etti.

Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Bülent Çiftçioğlu, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, tarafların avukatları da salonda hazır bulundu. Duruşmada mütalaasını veren Cumhuriyet Savcısı, tutuklu sanık Bülent Çiftçioğlu'nun "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahla yağma" suçundan da 15 yıl hapisle cezalandırılmasını istedi. Esas hakkındaki savunması sorulan sanık Bülent Çiftçioğlu beraatını talep etti. Sanık avukatına savunma için süre veren mahkeme heyeti, Çiftçioğlu'nun tutukluluk halinin devamına karar vererek, mahkemeyi erteledi.

Olayın geçmişi

Nilüfer ilçesi Çalı Barajı yakınındaki ormanlık alanda 17 Mart 2009'da ağaçların arasında bıçaklanmış ve yakılmış kadın cesedi bulunmuştu. Ayşegül Kapusuzoğlu'na ait cesetle ilgili incelemelerde cinayetin fail ya da faillerine ulaşılamamıştı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, iki yıl önce olayı yeniden ele alarak katil zanlısının Bülent Çiftçioğlu olduğunu tespit etmişti. - BURSA

Kaynak: İHA

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