Bursa'daki cinayet davasının 11 sanığının yargılanması sürüyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa'daki cinayet davasının 11 sanığının yargılanması sürüyor

AA / Elif Özlem Çelikler - Haberler | Güncel
Bursa'daki cinayet davasının 11 sanığının yargılanması sürüyor

Bursa'da borç meselesi yüzünden bir kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 2'si tutuklu 11 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa'da borç meselesi yüzünden bir kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 2'si tutuklu 11 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Cengiz B. ve Murat B, Ses Ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Bazı taraf avukatları ise salonda hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar, duruşmaya katılmadı.

Murat B'nin avukatı, olay kapsamında ağır tahrik hükümlerinin uygulanması gerektiğini belirterek "Murat B, tutuklu kaldığı süre ve alacağı ceza göz önüne alındığında, bu süreyi tamamlamıştır. Cezaevinde sürekli karantinadadır. Sağlık durumu bozuktur. En azından ev hapsi ile birlikte tahliyesini talep ediyoruz." diye konuştu.

Sanık Murat B. ise 23 aydır tutuklu olduğunu belirterek, "Çok hastayım. 20'şer günlük sürelerle hastanede kalıyorum. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Sanık Cengiz B. de tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut durumunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Bursa'da 2019 yılında meydana gelen olayda bir iş hanında çıkan tartışmada silahla vurulan Aydın Aktaş (53) hayatını kaybetmişti.

AA / Elif Özlem Çelikler - Son Dakika Haberleri
Bursa '2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti' seçildi

Bursa "2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti" seçildi

 Çöp adam sokaklara indi, vatandaşı kendisiyle yüzleştirdi: Ben sizin sokaklara attığınız çöplerim

Çöp adam sokaklara indi, vatandaşı kendisiyle yüzleştirdi: Ben sizin sokaklara attığınız çöplerim
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Adil Karaismailoğlu Murat Kurum Muharrem İnce
Magazin Beren Saat Düm Tek Tek Eser Yenenler Demet Özdemir
Spor Okan Buruk Mustafa Şentop Yevgeniy Ziniçev Ali Koç Rıza Çalımbay Halis Özkahya
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Mimar Sinan Sultan Selim Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bursa'daki cinayet davasının 11 sanığının yargılanması sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 11:26:44. #1.11#