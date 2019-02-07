Bursa'daki Cinayet

Bursa'da, boşanma aşamasında olduğu eşini silahla öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Samsun'da yakalanıp Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen cinayet zanlısı Ali C'nin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlısı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Bu arada Ali C'nin, başka birine arattığı eşine kargo geldiği şeklinde yalan söylettiği, böylelikle kadını saldırıyı düzenlediği kargo şubesine yönlendirdiği ileri sürüldü.

Bursa'da, önceki gün kendisine gönderilen paketi almak üzere merkez Osmangazi ilçesindeki kargo şubesine giden Aynur C. (46), burada boşanma aşamasında olduğu eşi Ali C. ile tartışmıştı.

Burada tabancayla eşini öldürdüğü iddia edilen Ali C, kaçmış, Samsun'da devriye görevi yürüten polis ekiplerince dün yakalanmıştı.

Kaynak: AA