Bursa'daki Cinayet

Bursa'da, trafikte yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışmada bir kişinin silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan zanlıların kimlikleri ve adreslerini tespit etti.

Nilüfer ilçesindeki bir eve operasyon düzenleyen ekipler, K.M. ve A.T'yi gözaltına aldı.

Olayda kullanıldığı değerlendirilen tabancayı da ele geçiren ekipler, şüphelileri emniyete getirdi.

Bursa'da 1 Aralık Cumartesi gecesi Özkan Hoşgün (26) ile zanlılar arasında trafikte yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hoşgün tabancayla göğsünden vurulmuştu. Ağır yaralanan Hoşgün, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.