Bursa'daki Cinayet
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, tartıştığı karısı tarafından silahla vurularak hayatını kaybeden Erdoğan Günar (43), toprağa verildi.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, tartıştığı karısı tarafından silahla vurularak hayatını kaybeden Erdoğan Günar (43), toprağa verildi.
Günar'ın cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından ilçeye getirildi.
Gazi Orhanbey Camii'nde düzenlenen törende, Günar'ın oğlu Serkan Günar (18) ve yakınları, taziyeleri kabul etti.
Burada kılınan cenaze namazının ardından Günar, ilçe mezarlığında toprağa verildi.
Törene, Kaymakam Yalçın Yılmaz, Belediye Başkanı Neşet Çağlayan, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Kaya, MHP İlçe Başkanı Necati Güneş, AK Parti Bursa Milletvekili İsmail Aydın ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Bir süredir eşinden ayrı yaşadığı öğrenilen Birgül G, sabah saatlerinde eşi Günar'ın evine gitmiş, ikili arasında çıkan tartışma esnasında Birgül G, yanında getirdiği silahla eşine beş el ateş etmiş ve göğsü ile başından ağır yaralanan Günar, kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti.