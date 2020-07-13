Bursa'daki çiftlikte yetiştirilen labrador cinsi köpekler ilgi görüyor
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Bursa'daki çiftlikte yetiştirilen labrador cinsi köpekler ilgi görüyor

Bursa'da bir otomotiv fabrikasında çalışırken 6 yıl önce çiftlik kuran Turgay Çalışkan'ın yetiştirdiği labrador cinsi köpekler ilgi görüyor.

Bursa'daki çiftlikte yetiştirilen labrador cinsi köpekler ilgi görüyor
13.07.2020 21:09 | Son Güncelleme: 13.07.2020 21:28

Bursa'da bir otomotiv fabrikasında çalışırken 6 yıl önce çiftlik kuran Turgay Çalışkan'ın yetiştirdiği labrador cinsi köpekler ilgi görüyor.

Yaklaşık 11 yıl önce hobi amacıyla labrador beslemeye başlayan 36 yaşındaki Çalışkan, 2014'te işinden ayrılıp çiftlik kurdu.

Polonya, Rusya ve Ukrayna'daki üreticilerden yavru temin eden Çalışkan'ın ürettiği köpekler, yurt içi ve dışındaki ırk yarışmalarında dereceler kazandı.

Turgay Çalışkan, AA muhabirine, fabrikadaki işini bırakıp labrador yetiştiriciliğine yöneldiğini söyledi.

Yurt dışından yavrular getirdiğini belirten Çalışkan, şöyle devam etti:

"Bir köpeğin yavrusunu alabilmek için 3,5 yıl bekledim. Yani iyi üretici oldukları için yurt dışından yavru almamız 3-3,5 yılı buluyor. Labrador, Türkiye'de en popüler ırklar arasında yer alıyor. Şu an bizden yavru temin etmek isteyenler önümüzdeki yılın başına kadar bekleyecek. Bu yılın tüm üretimlerinin sahibi belli. Şu an çiftliğimde yaklaşık 40 labrador var. Şecereli olarak üretim yapıyorum. Türkiye ve yurt dışında yapılan ırk yarışmalarında dereceler elde ettim."

Çalışkan, özellikle yurt dışında aile içinde en çok tercih edilen köpeğin labrador cinsi olduğunu dile getirdi.

Bu cinsin Türkiye'de yeni yeni ilgi görmeye başladığına değinen Çalışkan, "İnsanlarımız labradoru tanıdıkça bizler de daha kaliteli köpekler üretmeye devam ediyoruz. Şimdiye kadar 400'ün üzerinde yavru yetiştirdim." dedi.

Çalışkan, yavruları özenle yetiştirdiklerini anlattı.

Profesyonel anlamda üretim yaptıklarını vurgulayan Çalışkan, "Müşterilerimiz arasında iş adamları ve ünlüler var. Yavrularımızın fiyatları 2 bin 500 lira ile 10 bin lira aralığında değişiyor. Yavruların anne ve babalarının yarışmalarda yaptığı dereceye göre fiyatlandırmalar değişiyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

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