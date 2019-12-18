Bursa'daki cezaevlerinin karı 9 milyon TL

18.12.2019 11:04 | Son Güncelleme: 18.12.2019 11:09

Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen, E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve H Tipi Ceza İnfaz Kurumunda incelemelerde bulundu. Şen, E Tipi ve H Tipi cezaevlerinin geçen yılki karının toplamda 9 milyon 661 bin TL olduğunu söyledi.



Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen ve Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Yalçın, E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve H Tipi Ceza İnfaz Kurumunu ziyaret etti. Cezaevlerinin fiziki koşullarıyla birlikte, iş yurtları atölyelerinde de incelemelerde bulunan Şen, bilgi aldı. Cezaevlerinin ıslah özelliğine dikkat çeken Şen, "Hükümlünün cezaevinden cezasını çekmiş olmasının yanı sıra rehabilite olmuş olarak çıkmış olması gerekiyor. Bu sebeple bu cezaevlerimizde bulunan iş yurtları atölyelerine büyük önem veriyoruz. Hükümlülerin burada çalışmalarını, zanaat sahibi olmayan hükümlülerimizin burada zanaat öğrenerek ve bunların eğitimlerini, belgelerini alarak öyle çıkmalarını sağlıyoruz. Mevcut durumda E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumumuzda, konfeksiyon, fırın, tekstil, tarım gibi 21 ayrı iş kolunda 330 hükümlü çalışıyor. Net karımız 4 milyon 885 bin TL'dir. H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumumuzun yine geçen yılki net karı 4 milyon 776 bin TL'dir" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA