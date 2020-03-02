Bursa'daki camilerde, Mehmetçik için "zafer" duası yapıldı
Haberler » Güncel » Bursa'daki camilerde, Mehmetçik için "zafer" duası yapıldı - Haber

Bursa'daki camilerde, Mehmetçik için "zafer" duası yapıldı

Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Bursa'daki camilerde Fetih suresi okunarak dua edildi.

02.03.2020 07:54 | Son Güncelleme: 02.03.2020 07:54
Bursa'daki camilerde, Mehmetçik için

Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için 'daki camilerde Fetih suresi okunarak dua edildi.

'nin kentinde başlatılan Bahar Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğin muzaffer olması için Bursa'daki tarihi selatin camilerinden Ulucami'de sabah namazından önce Fetih suresi okundu.

Ardından Mehmetçiğin muvaffakiyeti için dua edildi.

Vatandaşların ilgi gösterdiği programda şehitler de anıldı.

Kaynak: AA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler