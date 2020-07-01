Bursa'daki bir fabrikada yangın çıktı Bursa'daki bir fabrikada yangın çıktıBURSA'da dekorasyon için strafor malzemeleri üreten bir fabrikada çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Bursa'daki bir fabrikada yangın çıktı

BURSA'da dekorasyon için strafor malzemeleri üreten bir fabrikada çıkan yangın kısa sürede büyüdü. 2 iş yeri çalışanı ile bir itfaiye eri dumandan etkilenirken, yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesindeki 3. Bahçeli Sokak'ta bulunan dekorasyon için strafor malzemeleri üreten bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir sebeple, saat 14.45 sıralarında yangın çıktı.

Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine 8 itfaiye aracı ve 25 personel ile gelen itfaiye ekipleri, vakit kaybetmeden yangını söndürme çalışmalarına başladı. Dumandan etkilenen 2 işyeri çalışanın yanı sıra bir itfaiye eri dumandan etkilenirken, ilk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Bölgeye AFAD ekipleri de sevk edilirken, fabrika yanındaki otluk alana da sıçrayan yangın henüz kontrol altına alınamadı.

İtfaiye ekipleri, alevlerin fabrikanın yanında bulunan bir ahır ve yapı malzemesi satan bir işyerine alevlerin sıçramaması için büyük çaba harcıyor.

Öte yandan yangın sonrası bölgeyi dumanlar kaplarken, gökyüzüne yükselen dumanlar kent merkezinin dört bir yanından da görüldü.

Kaynak: DHA