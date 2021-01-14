Bursa'daki bıçaklı kavgada iki kardeş yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bursa'daki bıçaklı kavgada iki kardeş yaralandı

14.01.2021 23:31 | Son Güncelleme: 14.01.2021 23:34
Bursa'daki bıçaklı kavgada iki kardeş yaralandı

Bursa'da aralarında kavga çıkan ağabey ve kardeş yaralandı.

Bursa'da aralarında kavga çıkan ağabey ve kardeş yaralandı.

Osmangazi ilçesi Başaran Mahallesi'ndeki evine gelen ve alkollü olduğu iddia edilen H.K, annesi ve kız kardeşiyle tartışmaya başladı.

Aynı binada ikamet eden ağabey K.K, tartışma sesleri üzerine annesinin dairesine geldi.

Tartışmaya müdahale eden K.K. ile H.K. arasında kavga çıktı. Kavga sırasında ağabey, kardeşini elinden bıçaklarken, kendisi de hafif yaralandı.

Hayati tehlikesi olmadığı belirtilen yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansı ile Çekirge Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fikri Sağlar Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Seda Sayan İrem Derici Demet Akalın
Spor Ozan Tufan Emre Taşdemir Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kar Ankara Instagram Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bursa'daki bıçaklı kavgada iki kardeş yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.1.2021 23:34:30. #1.14#
title