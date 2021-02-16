Bursa'daki bazı seralar kar kütlelerinin ağırlığına dayanamayıp çöktü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 gündür etkili olan yoğun kar nedeniyle bazı kırsal mahallelerdeki seralarda çökme meydana geldi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 gündür etkili olan yoğun kar nedeniyle bazı kırsal mahallelerdeki seralarda çökme meydana geldi.

İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, Kıran, Çeltikçi ve Kayapınar mahallelerinde kar kütlelerinin ağırlığına dayanamayıp çöken seralarda incelemelerde bulundu.

Gazetecilere konuşan Çelik, oluşan zararla ilgili Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tespitlerinin yapıldığını söyledi.

Kardan en fazla büyük ölçekli seraların hasar gördüğünü belirten Çelik, "Önemli olan burada çiftçinin hiçbir şekilde mağdur olmadan, raporlarını en güzel şekilde tutup, bir an önce çiftçiyi, üreticiyi ayağa kaldırmak." dedi.

Çeltikçi Mahallesi'nden sebze üreticisi Ümit İpek de seraların üzerinde yaklaşık 50 santimetre kalınlığında kar biriktiğini anlattı.

Bölgede 7 bin 500 metrekare alanda marul yetiştirdiğini belirten İpek, "Sigortamız var. TARSİM'in yapması gereken neyse onu bekleyeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek