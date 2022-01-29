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Bursa'da barajda su samuru görüldü

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Bursa'nın Boğazköy Barajı'nda ilk defa su samuru görüldü.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Bursa'nın Boğazköy Barajı'nda ilk defa su samuru görüldü. O anlar amatör kamera tarafından anbean kaydedildi.

İnegöl ilçesinde Boğazköy Barajı kenarında kunduz gördüğünü zanneden vatandaş o anları cep telefonları ile kayıt altına aldı.

Yetkililer ile görüşen şahsın kayıt altına aldığı görüntülerdeki hayvanın kunduz olmadığı, su samuru olduğu ortaya çıktı. Görüntüleri kaydeden şahıs yetkililerden herhangi bir avlanmaya karşı bölgeye foto kapan kurulmasını istedi.

Öte yandan pelikanların da görüldüğü barajda son olarak su samuru görülmesi iyi bir gelişme olarak yorumlandı.

(Salih Bilal Aslan/İHA)

Bursa'da barajda su samuru görüldü

Bursa'da barajda su samuru görüldü

Bursa'da barajda su samuru görüldü

Bursa'da barajda su samuru görüldü

Bursa'da barajda su samuru görüldü

Bursa'da barajda su samuru görüldü

İhlas Haber Ajansı - Güncel

İnegöl, Bursa, su, Güncel, Haber

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