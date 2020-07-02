Bursa'daki "baltalı" cinayet sanığının yargılanmasına devam edildi Bursa'da, evinin inşaat işini aldığı akrabasını baltayla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa'da, evinin inşaat işini aldığı akrabasını baltayla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Cevdet Uçar cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, tarafların avukatları da hazır bulundu.

Maktul Süleyman Kıran'ın ablası Suzan Göksan, duruşmada verdiği ifadede, sanığın, dayılarının damadı olduğunu ve kardeşinin olay tarihinden önce evinin inşaat işini sanığa verdiğini söyledi.

Kardeşi ile Cevat Uçar'ın bu iş için 26 bin liraya anlaştıklarını belirten Göksan, şöyle konuştu:

"Yabancı kazanacağına akrabamız kazansın' diyerek bu işi ona vermişti. Sanığa olan tüm borcu ödemişti, kendisine bir borcu kalmamıştı. Kardeşim Süleyman, olay tarihinden önce emekli olmuş ve 50 bin lira emekli ikramiyesi almıştı. Bu emekli ikramiyesinden 26 bin lirayı sanığa ödemişti. Geri kalan 24 bin ile de ev eşyaları alacaktı. Anladığım kadarıyla sanık, emekli ikramiyesinden kalan bu parayı kardeşimden alabilmek için onu öldürmüştür. Bunun dışında kardeşimi öldürmesini gerektiren aralarında herhangi bir anlaşmazlık, husumet, alacak verecek ilişkisi kalmamıştı. Sanıktan şikayetçiyim."

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, tüm delil ve belgeler değerlendirildiğinde sanığın, olay tarihinde ekonomik açıdan sıkıntıda olduğu ve maktul Süleyman Kıran'ın tazminat olarak aldığı nakit paralar olduğunu bildiği, Kıran'ı öldürerek söz konusu paraları ele geçirmeyi amaçladığı, amacı doğrultusunda da olay günü maktulün evinin önüne giderek saklandığı, elindeki baltayla maktule vurarak onu öldürdüğü ve üzerinde bulunan 750 lira parayı alarak olay yerinden ayrıldığı, bu şekilde "tasarlayarak", "bir suçu gizlemek amacıyla öldürme" ile "gece vakti konutta silahla yağma suçları"nı işlediğinin anlaşıldığını belirterek, sanığın, Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği cezalandırılmasını istedi.

Esas hakkındaki savunması sorulan sanık Cevdet Uçar, mütaalayı kabul etmediğini söyledi.

Savunma yapmak üzere süre verilmesini talep eden sanık, "Ayrıca adli kontrol hükümleri uygulanmak suretiyle tahliyeme karar verilmesini talep ederim" dedi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına ve sanık avukatına mütalaaya karşı savunmasını yapmak üzere süre verilmesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

Olay

Bursa'nın merkez Nilüfer İlçesi Hasanağa Mahallesi'nde, 27 Şubat 2018'de, yalnız yaşayan Süleyman Kıran (51) çalıştığı tekstil firmasına gitmeyince, arkadaşları evine geldikleri maktulün cesedini odunluk bölümünde bulmuştu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kıran'ın başına baltayla vurularak öldürüldüğünü belirlemiş, katil zanlısı Cevdet Uçar (51), 1 Mart 2018'de yakalanmıştı.

Kaynak: AA