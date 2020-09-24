Bursa'daki "baltalı" cinayet sanığına müebbet hapis cezası verildi
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Bursa'daki "baltalı" cinayet sanığına müebbet hapis cezası verildi

24.09.2020 12:55 | Son Güncelleme: 24.09.2020 12:58
Bursa'daki

Bursa'da, evinin inşaat işini aldığı akrabasını baltayla öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi.

Bursa'da, evinin inşaat işini aldığı akrabasını baltayla öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi.

Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Cevdet Uçar, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, tarafların avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada son sözü sorulan sanık pişman olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti sanık Cevdet Uçar'a, "Tasarlayarak adam öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi, ardından cezasında indirime giderek müebbet hapse çevirdi. Heyet ayrıca sanığa yağma suçundan da 10 yıl hapis cezası verilmesini kararlaştırdı.

Olay

Bursa'nın merkez Nilüfer İlçesi Hasanağa Mahallesi'nde, 27 Şubat 2018'de, yalnız yaşayan Süleyman Kıran (51) çalıştığı tekstil firmasına gitmeyince, arkadaşları evine geldikleri Kıran'ın cesedini odunluk bölümünde bulmuştu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kıran'ın başına baltayla vurularak öldürüldüğünü belirlemiş, katil zanlısı Cevdet Uçar (51), 1 Mart 2018'de yakalanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz

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