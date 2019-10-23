Bursa'daki balık ölümleri

23.10.2019 16:56

Bursa'nın Gürsu ilçesinden geçen Cenup Kanalı'na herhangi bir uygunsuz atık su deşarjının olmadığı, bölgedeki balık ölümlerinin nedeninin belirlenmesi için analiz sonuçlarının beklendiği bildirildi.

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, sulama kanalında 12 Ekim'de balık ölümleri görülmesi üzerine ekiplerin belirli aralıklarla denetimler yaptığı aktarıldı. Kanalda mevsimsel olarak su seviyesinin çok fazla düştüğü ve yosunlaşma tespit edildiğine dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ekiplerimiz tarafından gerekli denetimler yapılmış ve herhangi bir uygunsuz atık su deşarjı olmadığı görülmüştür. Cenup Kanalı sulama amaçlı bir kanal olup doğrudan atık su deşarjı olan bir işletme bulunmamaktadır. Ayrıca, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü elemanları tarafından da söz konusu kanalda ölü balıklardan numune alınmıştır ve analiz sonuçları beklenmektedir. Diğer yönden Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürlüğü tarafından da bölgede denetim yapılmış ve olumsuz bir durum tespit edilememiştir. Bununla birlikte, hafta içi ve hafta sonları mesai saatleri dışında bölgede denetimlerimiz Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzce sürdürülmüş ancak olumsuz bir atık su deşarjı tespit edilememiştir."

Açıklamada, Çevre ve Şehircilik ile Tarım ve Orman Müdürlüklerinin yanı sıra BUSKİ Genel Müdürlüğünce her türlü ihbarın değerlendirildiği, denetimlere titizlikle devam edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA