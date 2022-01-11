Bursa'daki ayıların yiyecek arayışı fotokapana yansıdı

BURSA (AA) - Bursa'da yaban hayatının korunması için kurulan fotokapanlarla ayılar kayıt altına alındı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Bursa Şube Müdürlüğü ekipleri, koruma ve kontrol, biyolojik çeşitlilik takibi ve biyolojik kaçakçılık önleme çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, ekiplerin yaban hayatının yoğun olduğu çeşitli bölgelere yerleştirdiği fotokapanlarla ayılar görüntülendi.

Görüntülere, yiyecek arayan, su içen ayılar ve yavrularının yansıdı.

AA / Büşra Nur Yılmaz - Son Dakika Haberleri

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