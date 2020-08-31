Bursa'daki 7 asırlık Çarşı ve Hanlar Bölgesi yeni silüetine kavuşuyor
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Bursa'daki 7 asırlık Çarşı ve Hanlar Bölgesi yeni silüetine kavuşuyor

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'ne alınan, Bursa'da 700 yıldır "ticaretin kalbi" olarak nitelendirilen 480 dönümlük Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nin etrafında tarihi silüeti bozan yapıların temizlenmesi çalışmalarına başlandı.

Bursa'daki 7 asırlık Çarşı ve Hanlar Bölgesi yeni silüetine kavuşuyor
31.08.2020 11:15 | Son Güncelleme: 31.08.2020 11:15

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'ne alınan, Bursa'da 700 yıldır "ticaretin kalbi" olarak nitelendirilen 480 dönümlük Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nin etrafında tarihi silüeti bozan yapıların temizlenmesi çalışmalarına başlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın öncülüğünde, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nin etrafındaki silüeti bozan yapılar kaldırılacak.

Osmanlı Devleti'nin ilk başkentlerinden olan ve bünyesinde tarihi camiler, hamamlar, medreseler, türbeler ve sivil mimarinin önemli eserlerini barındıran Bursa'daki Çarşı ve Hanlar Bölgesi, yeni ve düzensiz yapılardan arındırılarak, yapılacak yıkımlar ve dönüşümün ardından tarihe ve yeşile kavuşacak.

Ulu Cami'nin etrafındaki yaklaşık 450 dönümlük alanda, Bursa'nın fethinin ardından peyderpey yapılan 16 han, arasta, bedesten, pazar yerleri ve iç içe geçmiş çarşılardan oluşan UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki bölge, tarih boyunca önemli bir ticaret kenti olan Bursa'da, perakende ticaretin merkezi konumunda bulunurken, her yıl pek çok yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret ediliyor.

"Bursa bir hayali gerçekleştiriyor"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bursa'nın Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ndeki dönüşümün, birçok belediye başkanı ve yöneticinin hayalinde yer aldığını ancak bu işin kendilerine nasip olduğunu söyledi.

Bölgenin UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunduğunu anımsatan Aktaş, "14 han, 1 bedesten, 13 açık çarşı, 7 üstü örtülü çarşı, 11 kapalı çarşı, 4 pazar alanı, 21 cami, 177 ayrı sivil mimarlık örneğinin yer aldığı 480 dönümlük bu alan, buram buram tarih kokuyor ama Bursa'nın 1970'li yıllardan sonraki hızlı gelişimi, etrafında yapılmış yeni binalar ve düzensiz yapılar, Hanlar Bölgesi'ni örseledi ve bundan mütevellit şimdi bu alan boşaltılıyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a yürekten teşekkür ettiğini dile getiren Aktaş, "Bursa bir hayali gerçekleştiriyor. Bursa, gerçekten yıllardır arzu ettiği, hem hukuki anlamda hem de mali anlamda çok destek bulamadığı, karşılık bulamadığı bir konuyu gerçekleştiriyor. Bu da Cumhurbaşkanımızın iradesiyle ortaya çıktı. Çünkü bize her görüşmemizde, payitaht Bursa'yı yaşatmak noktasında tavsiyeleri ve önerileri var. Burada bakanlık desteği, belediyenin imkanlarıyla öncelikle resmi kamu binalarından İŞKUR, Kızılay ve beraberinde Merkez Bankasından başladık, beraberinde kamulaştırma süreci başladı." ifadelerini kullandı.

Alinur Aktaş, bir yıl önce başladıkları projenin tamamlanmasıyla Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nin, Türkiye ve dünyanın bildiği bir değer haline dönüşeceğini bildirdi.

"Şehir gelişimini de bu süreç etkileyecektir"

Aktaş, esnafın ve vatandaşların da desteğiyle 2022 yılında Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nin çehresinin değişeceğini dile getirdi.

Bursa'nın otomotiv ve tekstil konusunda çok gelişmiş bir şehir olduğunun altını çizen Aktaş, şöyle devam etti:

"Özellikle yerli otomobille beraber Bursa'da çok daha yeni açılımlar sağlıyoruz. Yerli otomobil, sadece Bursa'nın değil Türkiye'nin projesi. 2022'de üretime geçtiği zaman Bursa'nın dünyayla buluşmasına vesile olacak. Biz turizmle alakalı ikinci, üçüncü planda kalan konularımızı, kış turizminden sağlıklı yaşlanma turizmine, deniz turizminden kongre turizmine, fuar turizminden spor turizmine varana kadar birçok alanı da bu vesileyle elden geçirmiş oluruz. Ben inanıyorum ve ümit ediyorum ki, Bursa'nın şehir gelişimini de bu süreç ciddi etkileyecektir. Payitaht Bursa'da tarih ve yeşil gün yüzüne çıkıyor. Bunu yaparken sadece yaparak değil aynı zaman da yıkarak da Bursa'yı güzelleştiriyoruz."

Aktaş, Bursa'nın çok farklı manevi değerleri de barındırdığını belirterek, tarihin yaşatılması adına adımlar attıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Manşet

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