Bursa'daki 6 ilçede maske takmak zorunlu oldu BURSA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 6 ilçede maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.

BURSA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 6 ilçede maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.

Bursa İl Pandemi Kurulu'nca kent genelinde koronavirüs salgınını kontrol altına almak ve salgını önlemek amacıyla merkez Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım ile nüfus yoğunluğunun fazla olduğu çevre ilçeler İnegöl, Kestel, Gürsu'da sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı. Yasağa ilişkin Bursa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda; salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.İl Hıfzıssıhha Kurulumuzun 16.06.2020 tarih ve 83 sayılı kararı ile Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, İnegöl, Kestel, Gürsu ilçelerinin tüm ilçe sınırları içerisinde, koronavirüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek amacıyla daha önce alınmış kararlara ilave olarak vatandaşların ağzı ve burnu kapatacak şekilde maske kullanımı zorunlu hale getirilmiştir. Tıbbi süreç izlenerek diğer ilçelerde de uygulama konusunda karar alınabilecektir.

Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.

Kaynak: DHA