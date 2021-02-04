Bursa'daki 130 yıllık tarım lisesi Ar-Ge merkezi olacak

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, "Türkiye'de nitelikli iş gücünü artırarak ekonomiyi ve sosyal kalkınmayı desteklemek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Özer, 1891 yılında Sultan 2. Abdülhamid tarafından kurulan Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Açıklamada, ziyaret sırasındaki konuşmasına yer verilen Özer, tarım, gıda, hayvancılık alanlarının öneminin küresel düzeyde her geçen gün daha çok anlaşıldığını vurguladı.

Okuldaki restorasyon çalışmalarını da incelediğini aktaran Özer, şunları kaydetti:

"Tarım, gıda ve hayvancılık alanlarının önemini anlayarak atacağımız her adım, ülkemizin yerli üretiminin geliştirilmesi yönünde güçlü katkılar sunacak. Bu alanda yapılacak eğitim-öğretim faaliyetlerinin, faydalanılacak ortamların da günün ve geleceğin ihtiyaçlarına göre tasarlanması, teknoloji ile bütünleştirilmiş bir yapıya kavuşturulması şart görünmekte. Aynı zamanda MEB-TOBB-TOBB ETÜ Protokolü kapsamında proje okulu statüsünde olan okulumuzun, Özer Matlı başkanlığında Bursa Ticaret Borsası tarafından desteklenmesi gücümüzü artıyor. Ata mirası okulumuzun ayağa kaldırılması için herkesin seferber olduğunu görüyorum, bu heyecanı görmek mutluluk veriyor. Bizim tüm sektörlerde istihdam garantili çalışmalara yönelmemiz, sektörlerin ve okullarımızın ortak paydada buluşmalarının ve sürdürülebilir iş birliklerinin önünü açacaktır. Türkiye'de nitelikli iş gücünü artırarak ekonomiyi ve sosyal kalkınmayı desteklemek istiyoruz. İnanıyorum ki tarım eğitimi de burada hayata geçirilecek model çalışma ile Bursa'dan ayaklanacak."

Özer, ayrıca okulun tarım alanının Ar-Ge merkezi olacak şekilde yapılandırılması için gereken tüm desteği sağlayacaklarını bildirdi.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı ise tarihi lisenin Bursa tarımına çok büyük katkılar yaptığını belirtti.

Tarım sektörünün beklentilerine kalıcı çözümler geliştirmek istediklerini ifade eden Matlı, "Geleceğimizin teminatı gençlerimizin eğitimine destek vermekten son derece memnuniyet duyuyoruz. En büyük temennimiz bu okuldan mezun olan öğrencilerimizin toprağına, şehrine, emeğine ve en önemlisi geleceğine sahip çıkarak, şehri ve ülkesi için hiç yılmadan üreten, çalışan, başarılı iş insanları olmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Özdemir