Bursa'da züccaciye dükkanının açılışında izdiham yaşandı
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Bursa'da züccaciye dükkanının açılışında izdiham yaşandı

Bursa'da züccaciye dükkanı açılışında indirim yapılınca izdiham yaşandı.

08.02.2020 13:54 | Son Güncelleme: 08.02.2020 13:55
Bursa'da züccaciye dükkanının açılışında izdiham yaşandı

'da züccaciye dükkanı açılışında indirim yapılınca izdiham yaşandı. İzdiham sebebiyle mağazaya ekipleri sevk edildi.


Açılışa özel indirimler yapan bir züccaciye dükkanında izdiham yaşandı. Mağaza sahipleri ve görevliler kalabalığı kontrol etmekte zorlanınca olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İzdiham sonucu fenalaşanlara ise olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı.


Mağaza, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kampanyalarımız yarın da devam edecek, bugün gelmeyin" şeklinde paylaşımda bulundu. - BURSA

Kaynak: İHA
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