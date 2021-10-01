Bursa'da ziynet eşyası bulunan çelik kasayı çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı - Haberler
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Bursa'da ziynet eşyası bulunan çelik kasayı çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı

AA / Uğur Ulu - Haberler | Güncel
Bursa'da ziynet eşyası bulunan çelik kasayı çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde ziynet eşyası bulunan çelik kasayı çaldıkları öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı.

BURSA (AA) - Bursa'nın Nilüfer ilçesinde ziynet eşyası bulunan çelik kasayı çaldıkları öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı.

Beşevler Mahallesi'nde yaşayan S.T'ye ait evden ziynet eşyası bulunan çelik kasa kimliği belirsiz kişilerce çalındı.

S.T'nin ihbarı üzerine harekete geçen Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, evin çevresindeki ve şüphelilerin kaçış istikametindeki 72 güvenlik kamerasının kayıtlarını inceledi.

Ekipler, yaptıkları araştırmada şüphelilerin O.Ö. (30), M.K. (33) ve M.P. (42) olduğunu tespit etti.

Zanlıların çelik kasayı evdeki çarşafa sararak çıkarıp Yıldırım ilçesi Piremir Mahallesi'ndeki adrese götürdüklerini belirleyen polis operasyon düzenledi.

Ekipler, O.Ö, M.K. ve M.P'yi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada çalınan çelik kasa, kasadaki 80 bin lira değerindeki ziynet eşyası ve 2 tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Uğur Ulu - Son Dakika Haberleri
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