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Bursa'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

AA - Uğur Ulu - Güncel
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Bursa'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

YILDIRIM, BURSA (AA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Yolu Caddesi'nde Ankara istikametine seyreden bir otomobil, Yüksek İhtisas Kavşağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle aynı istikamette seyreden başka bir araca çarptı.

Arkadan gelen 9 aracın da kazaya karışmasıyla zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan 2 kişiyi Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Kaza nedeniyle trafik akışı bir süreliğine yan yollardan sağlandı.

Kapanan yol, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

AA / Uğur Ulu - Güncel

Yıldırım, Otomobil, Ankara, Bursa, Güncel, Haberler

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