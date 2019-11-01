Bursa'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı
Bursa'nın Kestel ilçesinde 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Bursa'nın Kestel ilçesinde 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Sis ve yağışın etkili olduğu Bursa-İnegöl kara yolunun Gölbaşı mevkisinde Bursa yönüne giden 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazada yaralanan araçlardaki 4 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kara yolunda aksayan ulaşım, kazaya karışan araçların çekiciler yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.