Bursa'da Zincirleme Kaza: 5 Yaralı

BURSA'nın Karacabey ilçesinde 1 TIR ile 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Bursa-İzmir karayolunun kırsal Yenikaraağaç Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bursa'dan İzmir istikametine giden Mustafa Işık idaresindeki 06 FP 7218 çekici plakalı TIR'a bağlı 06 BIN 195 plakalı dorseye aynı istikamette seyreden Eren Bayraktar idaresindeki 35 ADF 906 plakalı otomobil arkadan çarptı. Arkadan gelen Tuncay Karakurt idaresindeki 10 Z 6176 plakal otomobil de TIR'a çarpan otomobile çarptı. Her iki otomobil de orta refüje savruldu. Kazada, 10 Z 6176 plakalı otomobilin sürücüsü Tuncay Karakurt ile aynı araçta bulunan isimleri öğrenilemeyen 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

- Bursa

Kaynak: DHA