Son dakika haberi! BURSA'DA ZİNCİRLEME KAZA; 1'İ ÇOCUK, 5 YARALI
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Son dakika haberi! BURSA'DA ZİNCİRLEME KAZA; 1'İ ÇOCUK, 5 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre BURSA'nın İnegöl ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i çocuk, 5 kişi yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i çocuk, 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa yönüne giden Hatime Uysal (41) yönetimindeki 16 KL 932 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp önünde giden Gürkan İri (32) yönetimindeki 16 Z 0029 plakalı kamyonete çarptı. Kamyonet de önündeki Bürol Küçükbodur (43) yönetimindeki 61 ACL 602 plakalı otomobile çarptı. Kazada, kamyonet sürücüsü Gürkan İri ve yanındaki Yiğit K.(12) ile 16 KL 932 plakalı otomobilin sürücüsü Hatime Uysal ile beraberindeki İsmail Berat U. (14) ve Sudenaz U.(3) yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle kapanan karayolunun Bursa istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların kaldırılmasının ardından yaklaşık 1 saat sonra yol yeniden ulaşıma açıldı.

Son dakika haberi! BURSA'DA ZİNCİRLEME KAZA; 1'İ ÇOCUK, 5 YARALI
Son dakika haberi! BURSA'DA ZİNCİRLEME KAZA; 1'İ ÇOCUK, 5 YARALI
Son dakika haberi! BURSA'DA ZİNCİRLEME KAZA; 1'İ ÇOCUK, 5 YARALI
Son dakika haberi! BURSA'DA ZİNCİRLEME KAZA; 1'İ ÇOCUK, 5 YARALI
Son dakika haberi! BURSA'DA ZİNCİRLEME KAZA; 1'İ ÇOCUK, 5 YARALI
Son dakika haberi! BURSA'DA ZİNCİRLEME KAZA; 1'İ ÇOCUK, 5 YARALI
Son dakika haberi! BURSA'DA ZİNCİRLEME KAZA; 1'İ ÇOCUK, 5 YARALI
Son dakika haberi! BURSA'DA ZİNCİRLEME KAZA; 1'İ ÇOCUK, 5 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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