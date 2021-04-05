Bursa'da zimmetine para geçirdiği iddia edilen icra müdür vekili tutuklandı
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Bursa'da zimmetine para geçirdiği iddia edilen icra müdür vekili tutuklandı

Anadolu Ajansı / Şenol Poyraz - Haberler | Güncel
Bursa'da zimmetine para geçirdiği iddia edilen icra müdür vekili tutuklandı

Bursa'nın İznik ilçesinde zimmetine para geçirdiği iddia edilen icra müdür vekili kadın tutuklandı.

Bursa'nın İznik ilçesinde zimmetine para geçirdiği iddia edilen icra müdür vekili kadın tutuklandı.

İddiaya göre, müdür vekili Z.A'nın zimmetine 219 bin lira para geçirdiği iddiası üzerine savcılık soruşturma başlattı.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen polis ekipleri, şüpheli kadını gözaltına aldı.

Şüpheli Z.A, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenol Poyraz

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