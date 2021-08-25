Zeytinlikte erkek cesedi bulundu
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Zeytinlikte erkek cesedi bulundu

Anadolu Ajansı / Mustafa Bikeç - Haberler | Güncel

Bursa'da zeytinlik alanda erkek cesedi bulundu.

Bursa'da zeytinlik alanda erkek cesedi bulundu.

Nilüfer ilçesi Geçit Mahallesi Asude Sokak'taki alanda bir kişinin hareketsiz yattığını görenlerin durumu bildirilmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede kişinin öldüğü belirlenirken cesedin Ferit Ertürk'e (15) ait olduğu anlaşıldı.

Ceset, yapılan incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Zeytinlikte erkek cesedi bulundu
Zeytinlikte erkek cesedi bulundu
Zeytinlikte erkek cesedi bulundu
Zeytinlikte erkek cesedi bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bikeç

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