Bursa'da zeytinlikte erkek cesedi bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bursa'da zeytinlikte erkek cesedi bulundu

Bursa'da zeytinlikte erkek cesedi bulundu
Anadolu Ajansı / Mustafa Bikeç - Haberler | Güncel

Bursa'da zeytinlik alanda bir erkeğe ait ceset bulundu.

Bursa'da zeytinlik alanda bir erkeğe ait ceset bulundu.

Osmangazi ilçesi Demirtaş Yolu Caddesi'nde, Demirtaş Barajı mevkisinde koyunlarını otlatmak için zeytinliğe giren Salih Taran, ağacın altında bir kişinin hareketsiz yattığını görerek durumu ekiplere bildirdi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, vücudunun bazı bölgeleri parçalanan bu kişinin öldüğü belirlendi.

Üzerinden kimlik çıkmayan 30 yaşlarındaki bir erkeğe ait ceset, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Taran, gazetecilere, cesedi, hayvanlarını otlatırken fark ettiğini söyledi.

Konuyu muhtara anlattığını, ardından ekiplere haber verdiklerini belirten Taran, "Şahsı ilk defa görüyorum. Daha önce bölgede hiç görmedik. Kurak olduğu için buraya çıkmıyordum, bu sabah tesadüfen çıktım." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bikeç

Bursa'da sel vatandaşları uykuda yakaladı! Dere taştı, mahalleleri su bastı
Bursa'da sel vatandaşları uykuda yakaladı! Dere taştı, mahalleleri su bastı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Ümit Dündar Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Ezgi Mola Demet Akalın Süreyya Yalçın Şahan Gökbakar
Spor Eda Erdem Metin Oktay Lionel Messi Rıza Kayaalp Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bursa'da zeytinlikte erkek cesedi bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.8.2021 11:11:38. #1.16#

title