Bursa'da zeytinliğe devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
11.01.2021 19:53 | Son Güncelleme: 11.01.2021 19:56
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, zeytinliğe devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, zeytinliğe devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.
Hüseyin Elçin (47) yönetimindeki 16 AL 641 plakalı kamyon, Gemlik'ten Sölöz istikametine seyir halindeyken Akharem Mahallesi kavşağında kontrolden çıkarak zeytinliğe devrildi.
Kazanın ardından sürücü, kamyonun içinde sıkıştı.
Vatandaşların yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılıp Gemlik Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Öztürk