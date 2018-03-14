Bursa'da "Zeytin Dalı Harekatı ve Detayları" Söyleşisi

Tarihçi Fahri Uysal, "Tamamen kendi sınırlarımızı, kendi güvenliğimizi korumaya meyletmemize rağmen önceki tarihlerde de Fırat Kalkanı Operasyonunda gördük. Alınan topraklar üzerinde savaş sürecinde bize sığınan mülteci kardeşlerimizi Fırat Kalkanı Operasyonu sayesinde nasıl gidip yerleştirip rahata erdirdiysek şu an Afrin ve çevresini de bize gelen kardeşlerimizi kendi topraklarına yerleştirme gayesindeyiz." dedi.

Yıldırım Belediyesi Kent Konseyi tarafından Barış Manço Kültür Merkezi'nde "Zeytin Dalı Harekatı ve Detayları" başlıklı söyleşyi düzenlendi.

Moderatörlüğünü Furkan Aydın'ın yaptığı söyleşiye, Uludağ Üniversitesi İnegöl Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Tolga Bahadır Şimşek, İlahiyatçı Adnan Yalanız, Tarihçi Fahri Uysal ve Yıldırım Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ömer Aykan konuşmacı olarak katıldı.

Afrin operasyonunun amacının o bölgelere barış ve huzur getirmek olduğunu belirten Fahri Uysal, 2012 yılında Suriye yönetiminin Afrin bölgesinden çekilmesiyle o bölgeye terör örgütü PYD/PKK'nın girdiğini anlattı.

Afrin bölgesinin Hititler döneminde, MÖ 1000 yıllarında kurulduğunu dile getiren Uysal, "İslam dünyasının eline Hazreti Ömer döneminde yani 635 tarihinde geçmiş. Türk dünyasının eline geçtiği ilk süreç Eyyübiler, sonra Memlüklüler ve Osmanlı döneminde 1516 tarihinde Mercidabık Savaşı sonrasında Osmanlı himayesine girmiştir bu topraklar. 1918 yılı ve sonrasına kadar yaklaşık 400 yıllık bir dönemde burada biz barışın, huzurun, birlikteliğin ve rahatlığın her birini görebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Uysal, Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın başlatılmaması durumunda Türkiye'nin işgal altına alınabileceğini vurguladı.

Harekatın amaçlarına değinen Uysal, şöyle devam etti:

"Tamamen kendi sınırlarımızı, kendi güvenliğimizi korumaya meyletmemize rağmen önceki tarihlerde de Fırat Kalkanı Operasyonunda gördük. Alınan topraklar üzerinde savaş sürecinde bize sığınan mülteci kardeşlerimizi Fırat Kalkanı Operasyonu sayesinde nasıl gidip yerleştirip rahata erdirdiysek şu an Afrin ve çevresini de bize gelen kardeşlerimizi kendi topraklarına yerleştirme gayesindeyiz. Bizler eğer Afrin operasyonunu başlatmasaydık, bizim savunma hattı dediğimiz alan ileride Adana ve Diyarbakır çevresinde bu hattı oluşturmak zorunda kalacaktık. Bir nevi kendi ülkemiz işgal altında kalacaktı."

Yıldırım Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ömer Aykan da ülkenin kolay kazanılmadığını söyledi.

Aykan, "Zalimlikte sınır tanımayan, gözü ve gönlü kararmış Batılı milletler, komşularımızın üzerine yıllardan beridir ölüm yağdırmakta. Bu yağmurdan Türkiye de nasibini almadan biz sınır ötesi operasyonlarını başlattık ve ülkemizin güvenliğini sağlama noktasında kahraman ordumuz gerekeni yaptı ve yapmaya da devam ediyor." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, askere gidecek gençlerin ellerine anneleri tarafından kına yakıldı.