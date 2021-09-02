Bursa'da Zeki Müren'i Anma Gecesi'nde Sibel Can sahne aldı
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Bursa'da Zeki Müren'i Anma Gecesi'nde Sibel Can sahne aldı

Bursa'da Zeki Müren'i Anma Gecesi'nde Sibel Can sahne aldı
Anadolu Ajansı / Fatma Nur Söğütlü - Haberler | Güncel

Bursa'da Osmangazi Belediyesi tarafından organize edilen sanatçı Zeki Müren'i anma gecesinde sanatçı Sibel Can sahne aldı.

Bursa'da Osmangazi Belediyesi tarafından organize edilen sanatçı Zeki Müren'i anma gecesinde sanatçı Sibel Can sahne aldı.

Kültürpark Açıkhava Tiyatrıosu'nda gerçekleştirilen halk konserine farklı yaş grubundaki Bursalı müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Türk Sanat Müziği'nin unutulmaz sesi Zeki Müren, vefatının 25'inci yılında sanatçı Sibel Can'ın seslendirdiği repertuvarda sevilen ve unutulmayan eserlere yer verildi.

Gecede, Can "Senede Birgün ", "Şimdi Uzaklardasın", "Rüyalarda Buluşuruz" ve "Manolyam" gibi şarkıları sanatseverlerle seslendirdi.

Sibel Can ayrıca eski ve yeni albümünden oluşan şarkılara da yer verdi.

Konser sonunda Sibel Can Bursalı müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Bursa'da Zeki Müren'i Anma Gecesi'nde Sibel Can sahne aldı
Bursa'da Zeki Müren'i Anma Gecesi'nde Sibel Can sahne aldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Nur Söğütlü

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