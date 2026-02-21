Bursa'da zehir tacirine büyük darbe: 3,7 kilo esrar ele geçirildi

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 3 kilo 700 gram esrar maddesi ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, Gemlik Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelinde uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen H.B. isimli şüpheli teknik ve fiziki takibe alındı.

Yapılan operasyon kapsamında şüphelinin aracı ve ikametinde arama gerçekleştirildi. Aramalarda toplam 3 kilo 700 gram esrar maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konulurken, şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.B., "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan adli mercilere sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı