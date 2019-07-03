Bursa'da 'Zamansız Şarkılar' gecesi

BURSA'da '58. Uluslararası Bursa Festivali', müziğin usta ismi İskender Paydaş'ı sevenleriyle bir araya getirdi. Paydaş'ın 'Zamansız Şarkılar Senfonik' temalı konserinde ünlü şarkıcılar da eşlik etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından düzenlenen '58. Uluslararası Bursa Festivali', müziğin ustası, besteci ve aranjör İskender Paydaş ile ünlü şarkıcılar Gülçin Ergül, Suat Suna ve Özgün'ü aynı sahnede bir araya getirdi. Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda, alışılagelmiş klasik müzik konserlerinden farklı olarak, 'senfonik rock' tarzında gerçekleştirilen ve İskender Paydaş'ın aranjmanlarının senfoni orkestrası eşliğinde seslendirildiği 'Zamansız Şarkılar Senfonik' konseri, sanatseverlerden alkış aldı.

Bursa Festivali'ne imzasını atan İskender Paydaş konserinde, usta sanatçı Kayahan'ın 'Odalarda Işıksızım' ve 'Bir Aşk Hikayesi' gibi şarkıları da seslendirildi. Konserin sonunda İskender Paydaş ve ekibi dakikalarca ayakta alkışlandı.

'58. Uluslararası Bursa Festivali' programı kapsamında 3 Temmuz'da dünyaca ünlü gösteri grubu Los Vivancos ve 4 Temmuz'da pop müziğin vazgeçilmez ismi Hande Yener sahne alacak.



Kaynak: DHA

- Bursa