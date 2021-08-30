Bursa'da zafer coşkusu uçurtmalarla yaşandı
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Bursa'da zafer coşkusu uçurtmalarla yaşandı

Bursa'da zafer coşkusu uçurtmalarla yaşandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen 'Bursa Uçurtma Şenliği', Yunuseli Havaalanı'nda yüzlerce uçurtmanın gökyüzüyle buluşmasıyla başladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen 'Bursa Uçurtma Şenliği', Yunuseli Havaalanı'nda yüzlerce uçurtmanın gökyüzüyle buluşmasıyla başladı.

Yunuseli Havaalanı'ndaki şenliğe Bursalılar ilgi gösterdi. Katılan herkese uçurtma malzemelerinin hediye edildiği şenlikte aileler çocuklarıyla birlikte kendi uçurtmalarını hazırladı. Yüzlerce uçurtmanın gökyüzüyle buluştuğu şenlikte, palyaço gösterileri, oyun alanları, yüz boyama, çuval yarışı yapıldı.Birnefestival sanatçılarının da sahne aldığı şenlikte, canlı DJ performansıyla da Bursalılar eğlendi. Ailece şenliğe katılarak uçurtmalarını uçuran vatandaşlar, gökyüzünde oluşan renk cümbüşüne ortak oldu. Çocuklar, gün boyunca anne ve babalarıyla uçurtmaların keyfini de çıkardı.

Şenlik çerçevesinde yapılan atölye çalışmalarında çocuklarla bir araya gelerek kendi elleriyle uçurtma yapmalarını sağlayan ünlü uçurtma sanatçı Zahit Mungan da kendisine ait birçok devasa uçurtmayı uçurdu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yunuseli Havaalanı'ndaki uçurtma şenliğine katılarak çocukların mutluluğuna ortak oldu. Oyun alanlarında ve faaliyet alanlarında doyasıya eğlenen çocuklarla sohbet eden Alinur Aktaş, uçurtma uçurarak ailelerin coşkusuna ortak oldu. Zahit Mungan'ı da ziyaret eden Başkan Alinur Aktaş, sanatçıyı çalışmalarından dolayı tebrik etti. Özel uçurtmalardan birini uçuran Alinur Aktaş, sanatçıyla çalışmaları hakkında sohbet etti.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yılını büyük coşkuyla kutladıklarını söyleyen Başkan Alinur Aktaş, "Çocuklarımız bir atölye çalışması yaptı. Atölyeye katılanlar ve diğer çocuklarımız burada kendi hazırladıkları uçurtmaları uçurdular. Yüzlerce uçurtma havada ve aileler büyük mutlulukla çocuklarını izliyor" dedi. - BURSA

Bursa'da zafer coşkusu uçurtmalarla yaşandı
Bursa'da zafer coşkusu uçurtmalarla yaşandı
Bursa'da zafer coşkusu uçurtmalarla yaşandı
Bursa'da zafer coşkusu uçurtmalarla yaşandı
Bursa'da zafer coşkusu uçurtmalarla yaşandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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