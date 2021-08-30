BURSA'DA ZAFER BAYRAMI'NIN 99'UNCU YILI KUTLANDI

BURSA'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü, törenle kutlandı.

BURSA'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü, törenle kutlandı. Bursa'da Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü, Osmangazi ilçesinde bulunan Heykel Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törenle kutlandı. Törene Vali Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa milletvekilleri ve çok sayıda kişi katıldı. Vali Canbolat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından halk oyunları gösterisi sunuldu. Öğrencilerin şiir okuduğu tören, mehter gösterisinin ardından kortejle son buldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı