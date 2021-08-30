Bursa'da Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında 'uçurtma şenliği' düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bursa'da Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında 'uçurtma şenliği' düzenlendi

Bursa'da Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında 'uçurtma şenliği' düzenlendi
Demirören Haber Ajansı / Muammer İrtem - Haberler | Güncel

BURSA Büyükşehir Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen 'Bursa Uçurtma Şenliği'nde birbirinden ilginç yüzlerce uçurma gökyüzünde renkli görüntüler oluşturdu.

BURSA Büyükşehir Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen 'Bursa Uçurtma Şenliği'nde birbirinden ilginç yüzlerce uçurma gökyüzünde renkli görüntüler oluşturdu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında 'Uçurtma Şenliği' düzenledi. Yunuseli Havaalanı'ndaki şenliğe Bursalılar yoğun ilgi gösterdi. Katılan herkese uçurtma malzemelerinin hediye edildiği şenlikte, aileler çocuklarıyla birlikte kendi uçurtmalarını hazırladı. Yüzlerce uçurtmanın gökyüzüyle buluştuğu şenlikte, palyaço gösterileri, oyun alanları, yüz boyama, çuval yarışı gibi birbirinden renkli etkinliklerle çocuklar doyasıya eğlendi. Ailece şenliğe katılarak uçurtmalarını uçuran vatandaşlar, gökyüzünde oluşan renk cümbüşüne de ortak oldu. Hazırlanan alanda eğlenceli bir gün geçiren çocuklar, gün boyunca anne ve babalarıyla uçurtmaların keyfini çıkardı. Şenlik kapsamında yapılan atölye çalışmalarında çocuklarla biraraya gelerek kendi elleriyle uçurtma yapmalarını sağlayan dünyaca ünlü uçurtma sanatçısı Zahit Mungan da kendisine ait birçok devasa uçurtmayı uçurarak katılanlara görsel şölen yaşattı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 'Uçurtma Şenliği'ne katılarak doyasıya eğlenen çocuklarla sohbet etti, ailelerin coşkusuna ortak oldu. Dünyaca ünlü uçurtma ustası Zahit Mungan'ı da ziyaret eden Başkan Aktaş, sanatçıyı çalışmalarından dolayı tebrik etti. Mungan'ın özel olarak hazırladığı uçurtmalardan birini uçuran Başkan Aktaş, sanatçıyla çalışmaları hakkında sohbet etti.30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yılını büyük coşkuyla kutladıklarını söyleyen Başkan Alinur Aktaş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile gazi ve şehitleri rahmet ve minnetle andı. 30 Ağustos'un, Kurtuluş Savaşı'nın başladığı önemli bir tarih olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, "Yunus Havaalanı'ndaki Uçurtma Şenliği'nde çocuklarımızın aileleriyle birlikte coşkusunu görüyoruz. Ünlü uçurtma sanatçısı Zahit Mungan da hazırladığı uçurtmalarını uçuruyor. Onun eşliğinde çocuklarımız bir atölye çalışması yaptı. Atölyeye katılanlar ve diğer çocuklarımız burada kendi hazırladıkları uçurtmaları uçurdular. Yüzlerce uçurtma havada ve aileler büyük mutlulukla çocuklarını izliyor" dedi.

Yunuseli Havaalanı'nın bundan sonra çok güzel etkinliklere ev sahipliği yapacağını dile getiren Başkan Aktaş, Eylül ayı içerisinde Teknofest'in önemli ayaklarından bir tanesinin de Bursa'da yapılacağını bildirdi. Şehir dışından gelenlerin farklı kategorilerde ağırlanacağını söyleyen Başkan Aktaş, "Bu alanda yine farklı farklı etkinlikler hayat bulacak. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun" diye konuştu.


Bursa'da Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında 'uçurtma şenliği' düzenlendi
Bursa'da Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında 'uçurtma şenliği' düzenlendi
Bursa'da Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında 'uçurtma şenliği' düzenlendi
Bursa'da Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında 'uçurtma şenliği' düzenlendi
Bursa'da Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında 'uçurtma şenliği' düzenlendi
Bursa'da Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında 'uçurtma şenliği' düzenlendi
Bursa'da Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında 'uçurtma şenliği' düzenlendi
Bursa'da Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında 'uçurtma şenliği' düzenlendi
Bursa'da Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında 'uçurtma şenliği' düzenlendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer İrtem

Şile İlçe Milli Eğitim Müdürü'nün saçı maviye boyalı öğrenciye Zafer Bayramı şiirini okutmadı iddiası
Şile İlçe Milli Eğitim Müdürü'nün saçı maviye boyalı öğrenciye Zafer Bayramı şiirini okutmadı iddiası
Zafer Bayramı coşkusu! Sis bombaları eşliğinde yürüyen mavi bereliler dakikalarca alkışlandı
Zafer Bayramı coşkusu! Sis bombaları eşliğinde yürüyen mavi bereliler dakikalarca alkışlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı: İstikamet çizgimiz aynı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı: İstikamet çizgimiz aynı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Mansur Yavaş Emine Erdoğan Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Murat Boz Düm Tek Tek Metin Çekmez Didem Arslan Yılmaz
Spor Mesut Özil Salih Uçan Sergen Yalçın Enner Valencia Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Bursa'da Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında 'uçurtma şenliği' düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.8.2021 19:04:53. #1.14#

title