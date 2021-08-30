Bursa'da 'Zafer Bayramı' coşkusu

30 AĞUSTOS 2021BASIN BÜLTENİBursa'da 'Zafer Bayramı' coşkusuBURSA - 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yılı, tüm yurtta olduğu gibi Bursa'da da coşkuyla kutlandı.

30 AĞUSTOS 2021

BASIN BÜLTENİ

Bursa'da 'Zafer Bayramı' coşkusu

BURSA - 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yılı, tüm yurtta olduğu gibi Bursa'da da coşkuyla kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu, Bursa'da vatandaşların yoğun ilgisi eşliğinde yapıldı. Etkinlikler ilk olarak Heykel'deki Atatürk anıtı önünde başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Bursa Valisi Yakup Canbolat Atatürk anıtına çelenk koyarak saygı duruşunda bulundu. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Başkan Alinur Aktaş, Vali Yakup Canbolat ve protokol üyeleri, Tarihi Valilik Binası'na geçerek tebrikleri kabul etti. Başkan Aktaş ve Vali Canbolat, daha sonra tören aracına binerek, asker-protokol ve vatandaşların bayramını kutladı.

Etkinlikler, Atatürk anıtı önünde kurulan platformda devam etti. Burada yapılan törende Bursa Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Feyza Yaman ile Bursa Atatürk Lisesi öğrencisi Enes Dürüst günün önemini anlatan şiirler okudu. Osmangazi Belediyesi halk oyunları ekibi ve Nilüfer Belediyesi halk oyunları ekibinin dans gösterileri de izleyenlerden alkış aldı. Bursa Mehteran Takımı ve Tahtakıran Kılıç Kalkan ekibinin gösterilerinin ardından Zafer Bayramı kutlamaları, Atatürk Caddesi'nde yapılan kortej geçişiyle son buldu. Törende ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı'yla ilgili mesajı da okundu.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kaynak: Habermetre