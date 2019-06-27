Bursa'da zabıta sahil işgaline izin vermiyor

BURSA Büyükşehir Belediyesi, yaz sezonuyla plaj ve kaldırımlardaki işgal ile seyyar satıcı sorununa karşı denetimlerini artırdı.

Özellikle yaz aylarında hem Bursalıların hem de çevre illerden gelen vatandaşların akınına uğrayan Mudanya'da seyyar satıcı ve sahil bandındaki işgallere yönelik operasyon yapan Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, şimdi de Gemlik Kumla'da denetimlere ağırlık verdi. Vatandaşlardan gelen şikayetlerin artması üzerine Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, Gemlik Belediyesi Zabıta ekipleri ve polisin de desteğiyle operasyon yaptı. Kumla sahil bandında halk plajını kaplayan şezlong ve gölgelikler tek tek toplanırken, yine seyyar satıcıların malzemeleriyle, kaldırımları işgal eden esnafın ürünlerine el kondu. Deniz ve güneşin tadını çıkarmak için plaja gelen vatandaşlar, zabıtanın uygulamasına destek verdi. Şezlonglar yüzünden plajda özgürce oturabilecekleri yer bulamamaktan yakınan vatandaşlar, bu denetimlerin sık sık yapılmasını istedi. El konulan ürünler Gemlik zabıtasına teslim edilirken, ilçe belediyeleriyle koordineli olarak denetim ve operasyonların Gemlik, Mudanya ve Karacabey sahillerinde devam edeceği açıklandı.



Kaynak: DHA

- Gemlik