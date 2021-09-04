Bursa'da yüz yüze eğitimin ilk gününde ulaşım ücretsiz olacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi, yüz yüze yapılacak 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk gününde ulaşımın ücretsiz olacağını duyurdu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, yüz yüze yapılacak 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk gününde ulaşımın ücretsiz olacağını duyurdu.

Büyükşehir Belediyesi'nden "Bu sevince paha biçilmez" başlığıyla yapılan açıklamada, "Yüz yüze eğitimin ilk gününde tüm öğrencilerimize toplu ulaşımı tam gün ücretsiz yaptık. Yavrularımıza başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin