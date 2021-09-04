Bursa'da yüz yüze eğitimin ilk gününde ulaşım ücretsiz olacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bursa'da yüz yüze eğitimin ilk gününde ulaşım ücretsiz olacak

Bursa'da yüz yüze eğitimin ilk gününde ulaşım ücretsiz olacak
Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin - Haberler | Güncel

Bursa Büyükşehir Belediyesi, yüz yüze yapılacak 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk gününde ulaşımın ücretsiz olacağını duyurdu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, yüz yüze yapılacak 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk gününde ulaşımın ücretsiz olacağını duyurdu.

Büyükşehir Belediyesi'nden "Bu sevince paha biçilmez" başlığıyla yapılan açıklamada, "Yüz yüze eğitimin ilk gününde tüm öğrencilerimize toplu ulaşımı tam gün ücretsiz yaptık. Yavrularımıza başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Arif Çetin Yaşar Güler Hamid Karzai Emine Erdoğan Süleyman Soylu
Magazin Alişan Düm Tek Tek Gülben Ergen Acun Ilıcalı
Spor Cristiano Burak Elmas Alper Yılmaz Taylan Antalyalı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Bursa'da yüz yüze eğitimin ilk gününde ulaşım ücretsiz olacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.9.2021 23:48:31. #1.15#

title