Bursa'da yürürken pompalı tüfekle vurulan yaşlı adam yaralandı Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde caddede yürürken bir araçtan ateş açılan pompalı tüfeğin saçmalarının isabet ettiği yaşlı adam yaralandı.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde caddede yürürken bir araçtan ateş açılan pompalı tüfeğin saçmalarının isabet ettiği yaşlı adam yaralandı.

Maksem Mahallesi Maksem Caddesi'nde yürüyen Hüseyin Ç, yolda seyreden bir araçtan açılan ateşle yaralandı.

Yaklaşık 50 metre aracın ters yönüne koşan yaşlı adam, iki bacağı ve eline isabet eden saçmalar nedeniyle yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansında ilk tedavisi yapılan yaşlı adam, Çekirge Devlet Hastanesine götürüldü.

Polis ekipleri, ateş açılan araçtaki şüpheli ya da şüphelileri arıyor.

Kaynak: AA