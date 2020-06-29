Bursa'da yürürken pompalı tüfekle vurulan yaşlı adam yaralandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bursa'da yürürken pompalı tüfekle vurulan yaşlı adam yaralandı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde caddede yürürken bir araçtan ateş açılan pompalı tüfeğin saçmalarının isabet ettiği yaşlı adam yaralandı.

Bursa'da yürürken pompalı tüfekle vurulan yaşlı adam yaralandı
29.06.2020 06:19 | Son Güncelleme: 29.06.2020 07:14

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde caddede yürürken bir araçtan ateş açılan pompalı tüfeğin saçmalarının isabet ettiği yaşlı adam yaralandı.

Maksem Mahallesi Maksem Caddesi'nde yürüyen Hüseyin Ç, yolda seyreden bir araçtan açılan ateşle yaralandı.

Yaklaşık 50 metre aracın ters yönüne koşan yaşlı adam, iki bacağı ve eline isabet eden saçmalar nedeniyle yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansında ilk tedavisi yapılan yaşlı adam, Çekirge Devlet Hastanesine götürüldü.

Polis ekipleri, ateş açılan araçtaki şüpheli ya da şüphelileri arıyor.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği bilinen marka oldu Haber
Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği bilinen marka oldu
Sivasspor maçının ardından bir Kayserispor yöneticisi, başkan Berna Gözbaşı'nın üzerine yürüdü Haber
Sivasspor maçının ardından bir Kayserispor yöneticisi, başkan Berna Gözbaşı'nın üzerine yürüdü
Başakşehir - Galatasaray maçının ardından iki takım saha içinde tartışma yaşadı Haber
Başakşehir - Galatasaray maçının ardından iki takım saha içinde tartışma yaşadı
Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor Haber
Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor
Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu Haber
Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu
Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak Haber
Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak
Koronaya yakalanan esnaf çok pişman: Sosyal mesafeye uymadım 'Bana bir şey olmaz' dedim, oldu
Koronaya yakalanan esnaf çok pişman: Sosyal mesafeye uymadım 'Bana bir şey olmaz' dedim, oldu
Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı
Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı
Kilogramını 5 bin liradan sattığı propolisin siparişlerine yetişemiyor
Kilogramını 5 bin liradan sattığı propolisin siparişlerine yetişemiyor
Yağmur Mislina Kılıç'ın YKS için yaptığı Mabel Matiz paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu
Yağmur Mislina Kılıç'ın YKS için yaptığı Mabel Matiz paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu
Bodrum Belediye Başkanı'ndan uçuk döner fiyatlarına yapılan eleştirilere yanıt
Bodrum Belediye Başkanı'ndan uçuk döner fiyatlarına yapılan eleştirilere yanıt
Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor
Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor
Fransa'da Macron'un partisi yerel seçimlerde ağır yenilgi aldı
Fransa'da Macron'un partisi yerel seçimlerde ağır yenilgi aldı
Kısıtlamayı ihlal ettiği için ceza kesilen yaşlı kadın sitem etti: Beni mi buldular?
Kısıtlamayı ihlal ettiği için ceza kesilen yaşlı kadın sitem etti: Beni mi buldular?
Amfibik yangın söndürme uçağı İstanbul'da ilk kez kullanıldı
Amfibik yangın söndürme uçağı İstanbul'da ilk kez kullanıldı
YKS'ye giden genç kız, sokağa maske takmadan çıktığı için 900 TL ceza yedi
YKS'ye giden genç kız, sokağa maske takmadan çıktığı için 900 TL ceza yedi
Korona testi pozitif çıkan genç, hem kendi sağlığını hem de halk sağlığını tehlikeye attı
Korona testi pozitif çıkan genç, hem kendi sağlığını hem de halk sağlığını tehlikeye attı
Hindistan, Çin sınırına füze konuşlandırdı
Hindistan, Çin sınırına füze konuşlandırdı
Lüks araçlara ÖTV ödememek için ambulans süsü veren çete çökertildi
Lüks araçlara ÖTV ödememek için ambulans süsü veren çete çökertildi
Dondurma reklamından 1.5 milyon TL aldığı iddialarını yalanlayan Aleyna: Daha fazla aldım
Dondurma reklamından 1.5 milyon TL aldığı iddialarını yalanlayan Aleyna: Daha fazla aldım
Yaşadığı hastalık nedeniyle doktor olmaya karar verip, 60 yaşında YKS'ye girdi
Yaşadığı hastalık nedeniyle doktor olmaya karar verip, 60 yaşında YKS'ye girdi
ABD'de el dezenfektanı içen 3 kişi öldü, 1 kişi kör oldu
ABD'de el dezenfektanı içen 3 kişi öldü, 1 kişi kör oldu
Polis, lüks yat dolandırıcılarına operasyon yaptı, 11 kişi kıskıvrak yakalandı
Polis, lüks yat dolandırıcılarına operasyon yaptı, 11 kişi kıskıvrak yakalandı
İki aile arasında çıkan hayvan otlatma kavgasında kan döküldü
İki aile arasında çıkan hayvan otlatma kavgasında kan döküldü
Messi ile Ronaldo, Tevez'in jübilesinde aynı takımda forma giyebilir
Messi ile Ronaldo, Tevez'in jübilesinde aynı takımda forma giyebilir
Denizli ve Muğla'da iki bölge 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi
Denizli ve Muğla'da iki bölge "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi
'Mücadelede tam tedbirli değiliz' diyen Bakan Koca vatandaşları uyardı: Yaz, rehavete neden olmamalı
"Mücadelede tam tedbirli değiliz" diyen Bakan Koca vatandaşları uyardı: Yaz, rehavete neden olmamalı
Rıdvan Dilmen'den TFF'ye sert eleştiri: Trabzonspor ve Alanyaspor'a ceza veremiyorlar, yemiyor
Rıdvan Dilmen'den TFF'ye sert eleştiri: Trabzonspor ve Alanyaspor'a ceza veremiyorlar, yemiyor
Emin Bayram, beraberliğe rağmen mutlu: Bugün oynamak benim hayalimdi
Emin Bayram, beraberliğe rağmen mutlu: Bugün oynamak benim hayalimdi
Başakşehir - Galatasaray maçında Lemina'dan sonra Linnes de sakatlandı
Başakşehir - Galatasaray maçında Lemina'dan sonra Linnes de sakatlandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tunç Soyer Fuat Oktay Hulusi Akar Mustafa Varank Devlet Bahçeli
Magazin Cenk Eren Oğuzhan Koç Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Caner Erkin Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Ivan Obradovic
Daha Fazla Genç Muğla Yangın Başakşehir
Şu an buradasınız: Bursa'da yürürken pompalı tüfekle vurulan yaşlı adam yaralandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.6.2020 07:13:59. #1.14#
title