Bursa'da yürüme engelli gencin "basketbol hayali" gerçeğe dönüştü
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Bursa'da yürüme engelli gencin "basketbol hayali" gerçeğe dönüştü

Bursa'da yürüme engelli gencin 'basketbol hayali' gerçeğe dönüştü
Anadolu Ajansı / Musa Öztürk - Haberler | Güncel

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yürüme engelli Ebubekir Kacır'ın basketbol oynama hayali, AK Parti İlçe Başkanlığınca hediye edilen özel tekerlekli sandalye sayesinde gerçeğe dönüştü.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yürüme engelli Ebubekir Kacır'ın basketbol oynama hayali, AK Parti İlçe Başkanlığınca hediye edilen özel tekerlekli sandalye sayesinde gerçeğe dönüştü.

Düzenli olarak engelli ailelerini ziyaret eden AK Parti Orhangazi İlçe Başkanı Gökhan Ulusu ve yönetim kurulu üyeleri, bir süre önce, yürüme engeli bulunan 15 yaşındaki Ebubekir Kacır ve ailesiyle bir araya geldi.

Ziyarette Kacır, Başkan Ulusu ve partililere ailesinin ekonomik durumu nedeniyle basketbol için özel üretilen tekerlekli sandalyeyi alamadıklarını ve bu nedenle çok sevdiği basketbolu oynayamadığını anlattı.

Bunun üzerine Ebubekir'in hayalini gerçekleştirmek üzere harekete geçen AK Parti İlçe Teşkilatı, özel tasarlanmış tekerlekli sandalye alarak Kacır'a hediye etti.

Tekerlekli sandalyesini teslim alan Ebubekir Kacır, Orhangazi Spor Salonu'nda ilk defa parkeye çıkarak basketbol oynamanın mutluluğunu yaşadı.

İlk maçından sonra açıklama yapan Kacır, basketbol oynama hayalinin gerçekleşmesine vesile olanlara teşekkür etti.

AK Parti İlçe Başkanı Ulusu da teşkilat olarak her hafta bir engelli ailesini evinde ziyaret ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu ziyaret kapsamında doğuştan engelli kardeşimizle tanıştık, gözleri ışıl ışıl. Bizden bir talebi vardı. Biz de AK Parti İlçe Başkanlığı olarak belediye başkanımız, meclis üyelerimiz, yönetim kurulu üyelerimizle kendisine bu güzel engelli sandalyesini hediye ettik. Bugün de beraber basketbol onuyoruz. Kendisi çok mutlu, bizler çok mutluyuz. İnşallah bunu da rutine bağlayıp haftanın bir günü burada Ebubekir kardeşimizle basketbol oynayacağız."

Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın da Ebubekir'in basketbolu bırakmamasını dileyerek, "Orhangazi de bu konuda liglerde oynamaya başladı. İnşallah o liglerde kardeşimizin de bizi temsilen oynamasının hayalini kuruyoruz şimdiden." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Öztürk

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