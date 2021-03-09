Bursa'da yurt dışından kaçak sokulup üretilen 23 cins köpek yakalandı
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Bursa'da yurt dışından kaçak sokulup üretilen 23 cins köpek yakalandı

09.03.2021 14:13 | Son Güncelleme: 09.03.2021 14:17
Bursa'da yurt dışından kaçak sokulup üretilen 23 cins köpek yakalandı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, yurt dışından kaçak sokulup üretilen 23 cins köpek ele geçirildi.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, yurt dışından kaçak sokulup üretilen 23 cins köpek ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Bursa Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çepni Mahallesi'nde yaşayan A.A'nın yurt dışından getirdiği Maltiz cinsi köpekleri üretip sosyal medyadan sattığı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine İstihbarat Şube Müdürlüğü, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve Mudanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.A'ya ait adrese operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramalarda 12'si yavru 23 köpek yakalandı.

Köpekler, Mudanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edildi.

A.A. hakkında ise 5199 sayılı kanun kapsamında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu

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