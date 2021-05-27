Bursa'da yurt dışına kaçmaya çalışan 5 sığınmacı gümrükte yakalandı
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Bursa'da yurt dışına kaçmaya çalışan 5 sığınmacı gümrükte yakalandı

Bursa'da yurt dışına kaçmaya çalışan 5 sığınmacı gümrükte yakalandı
Anadolu Ajansı / Kazım Bulut - Haberler | Güncel

Bursa'da 5 sığınmacı, Gemlik Gümrük Müdürlüğü görevlilerince yakalandı.

Bursa'da 5 sığınmacı, Gemlik Gümrük Müdürlüğü görevlilerince yakalandı.

Gemlik Gümrük Müdürlüğündeki liman güvenliği, 2 Mısır ve 3 Suriye uyruklunun geçiş için evraklarının bulunmadığını belirledi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen sığınmacıların ifadelerinde, deniz yoluyla İtalya'ya kaçmak istediklerini söyledikleri öğrenildi.

Sığınmacılar işlemlerinin ardından Bursa Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğüne teslim edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kazım Bulut

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