Bursa'da yüksek kesimlere kar yağdı



Uludağ'da etkili olan yağış nedeniyle kar kalınlığı 63 santimetre olarak ölçüldü



BURSA'da şehir merkezinin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düşerken Uludağ'da etkili olan yağış nedeniyle kar kalınlığı 63 santimetre olarak ölçüldü. Uludağ'da -10 derece ölçülen sıcaklık şehir merkezinde ise 0 dereceye kadar düştü. Kar yağışı nedeniyle Uludağ yolu da 8'inci kilometreden itibaren karla kaplandı. Jandarma ekipleri araçlarına zincir takmayan ve kar lastiği bulunmayan sürücülerin dağa çıkmalarına izin vermiyor. Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, Bursa'da gün boyu karla karışık yağmur bekleniyor. Bursa- İnegöl yolunun Mezitler Bölgesi ile İznik, Orhaneli ve Büyükorhan ilçelerinde de kar yağışı etkili oluyor.



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Haber-Kamera: BURSA,(DHA)-



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(Tür: Yurt)