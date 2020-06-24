Bursa'da yük taşıma vinci yan yattı
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Bursa'da yük taşıma vinci yan yattı

Bursa'da yük taşıma vinci yan yattı Bursa'da yük taşımada kullanılan asansörlü vinç yan yattı.

24.06.2020 13:13 | Son Güncelleme: 24.06.2020 13:22

Bursa'da yük taşıma vinci yan yattı

BURSA - Bursa'da yük taşımada kullanılan asansörlü vinç yan yattı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, eşya taşımada kullanılan asansörlü vinç yan yattı. Kazada maddi hasar meydana gelirken, vinç kaza yerinden forklift marifetiyle kaldırıldı.

Bursa'da yük taşıma vinci yan yattı

Kaynak: İHA

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