Bursa'da yük taşıma vinci yan yattı

Bursa'da yük taşımada kullanılan asansörlü vinç yan yattı.
24.06.2020 12:55 | Son Güncelleme: 24.06.2020 13:22
Bursa'da yük taşımada kullanılan asansörlü vinç yan yattı.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, eşya taşımada kullanılan asansörlü vinç yan yattı. Kazada maddi hasar meydana gelirken, vinç kaza yerinden forklift marifetiyle kaldırıldı. - BURSA
Kaynak: İHA
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