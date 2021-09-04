Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı : 1 ağır yaralı
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Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı : 1 ağır yaralı

Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı : 1 ağır yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın en işlek caddelerinden biri olan Altıparmak Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı.

Bursa'nın en işlek caddelerinden biri olan Altıparmak Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan B.T olay yerine gelen ambulans ile Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza saat 10.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Enes E. (23) idaresindeki 16 RT 607 plakalı otomobil trafik ışıklarını kullanmadan yolun karşısına geçmeye çalışan B.T 'ye çarptı. Kazanın şiddetiyle otomobilin camından sonra yere savrulan B.T ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri yaralı B.T 'ye olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Enes B. (23) ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı : 1 ağır yaralı
Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı : 1 ağır yaralı
Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı : 1 ağır yaralı
Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı : 1 ağır yaralı
Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı : 1 ağır yaralı
Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı : 1 ağır yaralı
Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı : 1 ağır yaralı
Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı : 1 ağır yaralı
Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı : 1 ağır yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı : 1 ağır yaralı - Haberler
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