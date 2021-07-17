Bursa'da yolun karşısına geçen yaşlı adama motosiklet çarptı
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Bursa'da yolun karşısına geçen yaşlı adama motosiklet çarptı

Bursa'da yolun karşısına geçen yaşlı adama motosiklet çarptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da Ulu Cami'de namaza giderken yolun karşısına geçen yaşlı adama motosiklet çarptı.

Bursa'da Ulu Cami'de namaza giderken yolun karşısına geçen yaşlı adama motosiklet çarptı.

Olay, Bursa'nın Merkez Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi Ulu Cami önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah namazı kılmak için evinden yola çıktığı öğrenilen Ali Kırtay (73) Ulu Cami'nin önünde yolun karşısına geçtiği esnada, sürücü Emirhan Erdemanar (22) idaresindeki 16 AJ 165 plakalı motosiklet çarptı. Kazanın ardından Ali Kırtay (73) başını yere vurarak yaralandı. Kazanın yaşandığı yere yakın olan polis ekipleri tarafından olay yerine sağlık ekipleri çağırıldı. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri yaşlı adama olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine gelen trafik polisleri tarafından motosiklet sürücüsü Emirhan Erdemanar'a (22) yapılan alkolmetre testinde 0.64 promil alkollü olduğu görüldü. Motosiklet sürücüsüne 1679 TL ceza kesildi ve ehliyetine 6 ay ehliyetine el konuldu. Yaralının durumu iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili tahkikat başlatan polis ekipleri sürücüyü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. - BURSA

Bursa'da yolun karşısına geçen yaşlı adama motosiklet çarptı
Bursa'da yolun karşısına geçen yaşlı adama motosiklet çarptı
Bursa'da yolun karşısına geçen yaşlı adama motosiklet çarptı
Bursa'da yolun karşısına geçen yaşlı adama motosiklet çarptı
Bursa'da yolun karşısına geçen yaşlı adama motosiklet çarptı
Bursa'da yolun karşısına geçen yaşlı adama motosiklet çarptı
Bursa'da yolun karşısına geçen yaşlı adama motosiklet çarptı
Bursa'da yolun karşısına geçen yaşlı adama motosiklet çarptı
Bursa'da yolun karşısına geçen yaşlı adama motosiklet çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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